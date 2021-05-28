Завуров оценил возможность проведения боя между Абубакаром Нурмагомедовым и Чимаевым

Президент лиги Eagle FC, боец клуба «Ахмат» Шамиль Завуров оценил возможность поединка между бойцами UFC Абубакаром Нурмагомедовым и Хамзатом Чимаевым.
«Что касается потенциального боя Абубакара и Хамзата под эгидой UFC, то почему нет? Они в одном весе дерутся, у Абубакара скоро бой, если он его выиграет, то… Это право UFC. Если они заинтересованы, проблем нет.
Хамзат хороший боец — в борьбе и ударке. Всё что угодно. Он может стать чемпионом, а может следующий бой проиграть. По себе знаю, что можно выигрывать бой, а на последней минуте пропустить один удар. Никто от этого не застрахован. Он может быть на голову выше, но пропустить один удар и проиграть. Что касается Абубакара, то он растёт. У него был небольшой простой, но сейчас он взялся за дело, мотивирован, пашет, всё время в зале. Если в таком темпе будет продолжать, то у него будет хорошая перспектива показать себя в UFC», — приводит слова Завурова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
- 28 мая 2021
-
23:08
-
22:53
-
22:42
-
22:30
-
19:30
-
18:25
-
16:56
-
16:00
-
15:49
-
15:00
-
14:38
-
14:28
-
13:48
-
13:34
-
13:01
-
12:35
-
12:09
-
12:01
-
11:41
-
11:29
-
10:58
-
10:51
-
10:46
-
10:06
-
09:56
-
09:36
-
09:29
-
09:05
-
08:41
-
08:01
-
00:33
- 27 мая 2021
-
23:43
-
22:50
-
21:33
-
20:09