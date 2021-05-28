Завуров оценил возможность проведения боя между Абубакаром Нурмагомедовым и Чимаевым

Президент лиги Eagle FC, боец клуба «Ахмат» Шамиль Завуров оценил возможность поединка между бойцами UFC Абубакаром Нурмагомедовым и Хамзатом Чимаевым.

«Что касается потенциального боя Абубакара и Хамзата под эгидой UFC, то почему нет? Они в одном весе дерутся, у Абубакара скоро бой, если он его выиграет, то… Это право UFC. Если они заинтересованы, проблем нет.

Хамзат хороший боец — в борьбе и ударке. Всё что угодно. Он может стать чемпионом, а может следующий бой проиграть. По себе знаю, что можно выигрывать бой, а на последней минуте пропустить один удар. Никто от этого не застрахован. Он может быть на голову выше, но пропустить один удар и проиграть. Что касается Абубакара, то он растёт. У него был небольшой простой, но сейчас он взялся за дело, мотивирован, пашет, всё время в зале. Если в таком темпе будет продолжать, то у него будет хорошая перспектива показать себя в UFC», — приводит слова Завурова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.