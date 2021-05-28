Пётр Ян резко ответил на вызов Роба Фонта
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян резко отреагировал на слова Роба Фонта, который выразил готовность сразиться с россиянином.
«Не пытайся откусить кусок, который не сможешь прожевать. Ты своими плюшевыми руками не смог нокаутировать даже Коди Гарбрандта, у которого нет крепкого подбородка», — написал Ян на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Роб Фонт в предыдущем поединке единогласным решением победил экс-чемпиона лиги Коди Гарбрандта. Что касается Яна, сибиряк последний раз появлялся в октагоне в марте 2020 года. Тогда он дисквалификацией проиграл Алджэмейну Стерлингу и лишился звания чемпиона. Ожидается, что повторная схватка между Стерлингом и Петром Яном состоится поздней осенью.
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