Кошкин нокаутировал Бутенко на турнире ACA 123

В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 123, главным событием которого стала схватка легковесов Андрея Кошкина и украинца Александра Бутенко. Кошкин остановил соперника во втором раунде, одержав победу нокаутом.
Представляем вашему вниманию также другие результаты поединков шоу.
Георгий Кичигин — Элиаса Сильверио — победа Кичигина раздельным решением судей;
Александр Матмуратов — Алексей Полпудников — победа Матмуратова раздельным решением судей;
Артур Астахов — Илья Щеглов — Астахов победил нокаутом во втором раунде;
Арен Акопян — Руан Перейра де Лима — победа Акопяна удушающим приёмом в первом раунде;
Павел Витрук — Дилено Лопес — победа Витрука единогласным решением судей;
Рене Пессоа — Алексея Ефремов — победа Пессоа нокаутом в третьем раунде;
Родриго Прайа — Игорь Жирков — победа Прайи раздельным решением судей;
Леонрдо Лимбергер — Александр Педусон — победа Лимбергера удушающим приёмом в третьем раунде;
Михаил Долгов — Клебер Соуза — победа Долгова единогласным решением судей;
Жоробек Тешебаев — Михаил Балакирев — победа Тешебаева единогласным решением судей.
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