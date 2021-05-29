Кошкин нокаутировал Бутенко на турнире ACA 123

В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 123, главным событием которого стала схватка легковесов Андрея Кошкина и украинца Александра Бутенко. Кошкин остановил соперника во втором раунде, одержав победу нокаутом.



Представляем вашему вниманию также другие результаты поединков шоу.



Георгий Кичигин — Элиаса Сильверио — победа Кичигина раздельным решением судей;

Александр Матмуратов — Алексей Полпудников — победа Матмуратова раздельным решением судей;

Артур Астахов — Илья Щеглов — Астахов победил нокаутом во втором раунде;

Арен Акопян — Руан Перейра де Лима — победа Акопяна удушающим приёмом в первом раунде;

Павел Витрук — Дилено Лопес — победа Витрука единогласным решением судей;

Рене Пессоа — Алексея Ефремов — победа Пессоа нокаутом в третьем раунде;

Родриго Прайа — Игорь Жирков — победа Прайи раздельным решением судей;

Леонрдо Лимбергер — Александр Педусон — победа Лимбергера удушающим приёмом в третьем раунде;

Михаил Долгов — Клебер Соуза — победа Долгова единогласным решением судей;

Жоробек Тешебаев — Михаил Балакирев — победа Тешебаева единогласным решением судей.