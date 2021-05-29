Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кошкин нокаутировал Бутенко, Лопесу разбили лицо в кровь. Фото турнира АСА 123

Кошкин нокаутировал Бутенко, Лопесу разбили лицо в кровь. Фото турнира АСА 123
Егор Филиппов
Андрей Кошкин и Александр Бутенко
Комментарии

28 мая в Москве на ЦСКА Арене состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 123.

В главном событии вечера в схватке легковесов Андрей Кошкин победил украинца Александра Бутенко нокаутом во втором раунде.

В других боях Георгий Кичигин победил Элиаса Сильверио, Александр Матмуратов одержал победу над Алексеем Полпудниковым, Артур Астахов во втором раунде победил Илью Щеглова, а Арен Акопян удушающим приёмом в первом раунде победил Руана Перейру.

Остальные результаты поединков шоу:

Павел Витрук — Дилено Лопес — победа Витрука единогласным решением судей;
Рене Пессоа — Алексея Ефремов — победа Пессоа нокаутом в третьем раунде;
Родриго Прайа — Игорь Жирков — победа Прайи раздельным решением судей;
Леонрдо Лимбергер — Александр Педусон — победа Лимбергера удушающим приёмом в третьем раунде;
Михаил Долгов — Клебер Соуза — победа Долгова единогласным решением судей;
Жоробек Тешебаев — Михаил Балакирев — победа Тешебаева единогласным решением судей.

Лучшие кадры с турнира АСА 123 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021