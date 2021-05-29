Кошкин нокаутировал Бутенко, Лопесу разбили лицо в кровь. Фото турнира АСА 123

28 мая в Москве на ЦСКА Арене состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 123.
В главном событии вечера в схватке легковесов Андрей Кошкин победил украинца Александра Бутенко нокаутом во втором раунде.
В других боях Георгий Кичигин победил Элиаса Сильверио, Александр Матмуратов одержал победу над Алексеем Полпудниковым, Артур Астахов во втором раунде победил Илью Щеглова, а Арен Акопян удушающим приёмом в первом раунде победил Руана Перейру.
Остальные результаты поединков шоу:
Павел Витрук — Дилено Лопес — победа Витрука единогласным решением судей;
Рене Пессоа — Алексея Ефремов — победа Пессоа нокаутом в третьем раунде;
Родриго Прайа — Игорь Жирков — победа Прайи раздельным решением судей;
Леонрдо Лимбергер — Александр Педусон — победа Лимбергера удушающим приёмом в третьем раунде;
Михаил Долгов — Клебер Соуза — победа Долгова единогласным решением судей;
Жоробек Тешебаев — Михаил Балакирев — победа Тешебаева единогласным решением судей.
Лучшие кадры с турнира АСА 123 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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