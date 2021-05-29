Оливейра может спуститься в полулёгкий вес ради титульного боя
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Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра рассказал, что будет готов спуститься в полулёгкий дивизион, если ему сразу предоставят шанс сразиться за титул.
«Если бы мне предоставили возможность сразиться за титул сразу, я бы спустился в полулёгкий дивизион. На сегодняшний день у меня есть хороший диетолог и хорошая команда, которые помогли бы мне сделать это. Но это случится лишь в том случае, если мне сразу дадут возможность подраться за титул», — приводит слова бразильца BJ Penn.
Напомним, Чарльз Оливейра стал чемпионом UFC в лёгком весе три недели назад. На турнире UFC 262 бразилец во втором раунде нокаутировал Майкла Чендлера. Добавим, что чемпионом лиги в полулёгком весе на сегодняшний день является Александер Волкановски.
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