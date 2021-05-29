Абдурахимов получил дату и соперника на следующий бой в UFC

Российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов узнал дату следующего поединка в UFC. Шамиль выступит 24 июля на турнире UFC Fight Night 192, главным событием которого станет встреча Кори Сэндхегена и Ти Джея Диллашоу.

Соперником Абдурахимова станет Крис Дакас, сообщает BJ Penn. Для россиянина этот поединок станет первым с сентября 2019 года. Последний раз он бился на турнире UFC 242св андеркарде боя Хабиб — Порье, тогда тяжеловес досрочно проиграл Кёртису Блэйдсу. За последние несколько месяцев у Абдурахимова сорвалось несколько поединков, в том числе, с Аугусто Сакаи. Что касается Дакаса, он сейчас занимает десятое место в рейтинге тяжёлого веса. Последний раз он бился с Алексеем Олейником и одержал уверенную досрочную победу.