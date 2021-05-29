Украинский топ-проспект встретится с двоюродным братом Карима Бензема

Украинский боксёр супертяжёлого веса, небитый Владислав Сиренко проведёт следующий поединок 12 июня. Его соперником станет представитель Франции Невфель Уата, сообщает пресс-служба промоутерской компании B1 Boxing Promotions в «Фэйсбуке». Схватка пройдёт в Киеве.

Организаторы шоу подчеркнули любопытный факт о французском боксёре. Он является двоюродным братом звёздного форварда мадридского «Реала» и сборной Франции Карима Бензема.

Что же касается достижений самого Уата, то на профессиональном ринге он провёл 21 поединок, победив в 18 из них. Три поражения он потерпел от достаточно известных соперников — Эркана Тепера, Йоанна Дюопа и Джуниора Фа. На счету Сиренко 16 поединков в профи, во всех он неизменно побеждал.