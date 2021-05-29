В организме Жана Паскаля обнаружили три запрещённых препарата, титульный бой отменён

Чемпион мира по версии WBA Regular в полутяжёлом весе, канадец Жан Паскаль сдал положительный тест на допинг. В его организме обнаружено сразу три запрещённых препарата, сообщает Boxingnews24. В частности, речь идёт о эпитренболоне, дростаналоне и метаболитах дростаналона. Паскаль уже отстранён от грядущего поединка с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Баду Джеком, от посягательств которого он должен был защищать титул.
Сам Джек так отреагировал на новости о проваленном Паскалем тесте: «Жан Паскаль провалил тест на допинг. Бой с ним в андеркарде у Флойда Мейвезера отменён. Паскаль принимал сразу три разных препарата. Мы подозревали его в грязной игре ещё в первый раз, и в ВАДА теперь подтвердили наши предположения. Я всё равно буду драться 6 июня. Моя команда уже подбирает соперника», — написал Джек на странице в «Твиттере».
Паскаль и Джек ранее бились в 2019 году. Победу тогда одержал канадец.
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