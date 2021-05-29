Малыхин: ММА без пяти минут олимпийский вид спорта

Боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в лиге ONE FC, высказался о перспективах ММА на любительском уровне. По словам спортсмена, существует вероятность, что ММА уже в скором времени будут включены в программу Олимпийских игр.

«Очень рад, что ММА подарил мне такую жизнь, которой я живу. И я благодарен очень многим людям из ММА, которые встречались на моём пути и помогали, и по сей день помогают. Я думаю, что ММА без пяти минут олимпийский вид спорта, потому что есть шоу, зрелищность, есть огромная аудитория и огромное будущее», — рассказал Малыхин в интервью пресс-службе Союзу ММА России.

Добавим, что с 3 по 7 июня в Кемерово пройдёт чемпионат России по смешанным единоборствам.