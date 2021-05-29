Мейвезер — о поединке с Полом: если я захочу — всё закончится за один раунд

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер поделился ожиданиями от поединка с видеоблогером Логаном Полом, который пройдёт в ночь с 6 на 7 июня мск.



«Я не разрабатываю никакой стратегии. Мне просто нужно выйти на ринг. Если я захочу, чтобы был один раунд — будет один раунд. Захочцу два раунда — будет два. Всё будет зависеть от меня. Его зовут Логан Пол. После 6 июня его будут звать Логан Фолл, потому что он упадёт», — приводит слова Флойда Мейвезера BJPenn.



Ранее сообщалось, что в соответствии с условиями Мейвезер на взвешивании должен уложиться в 160 фунтов (72,5 кг), а Пол — в 190 фунтов (86,2 кг).



44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.



26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей

.