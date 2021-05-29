Конор Макгрегор потроллил Дастина Порье

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает раскручивать свой третий поединок с Дастином Порье. Ирландский спортсмен опубликовал в своём «твиттере» фотографию, которая была призвана задеть своего будущего оппонента.

Соответствующий твит доступен на странице Конора Макгрегора в «Твиттере».

На первый взгляд в фотографии нет ничего необычного, однако, если присмотреться, то в отражении очков при помощи фотошопа добавлены кадры, на которых Макгрегор нокаутирует Порье в первом их поединке, который прошёл в 2014 году.



Напомним, третья встреча Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдёт 10 июля 2021 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Схватка возглавит шоу UFC 264. Прежде бойцы бились дважды. В 2014 году Порье проиграл Макгрегору досрочно уже в первом раунде. Второй бой случился в январе нынешнего года. Дастин заставил капитулировать Макгрегора во второй пятиминутке.