Конор Макгрегор потроллил Дастина Порье

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает раскручивать свой третий поединок с Дастином Порье. Ирландский спортсмен опубликовал в своём «твиттере» фотографию, которая была призвана задеть своего будущего оппонента.
Соответствующий твит доступен на странице Конора Макгрегора в «Твиттере».
На первый взгляд в фотографии нет ничего необычного, однако, если присмотреться, то в отражении очков при помощи фотошопа добавлены кадры, на которых Макгрегор нокаутирует Порье в первом их поединке, который прошёл в 2014 году.
Напомним, третья встреча Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдёт 10 июля 2021 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Схватка возглавит шоу UFC 264. Прежде бойцы бились дважды. В 2014 году Порье проиграл Макгрегору досрочно уже в первом раунде. Второй бой случился в январе нынешнего года. Дастин заставил капитулировать Макгрегора во второй пятиминутке.
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