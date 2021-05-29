Крис Вайдман сделал первые самостоятельные шаги после операции

Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман продолжает восстановительные процедуры после перелома ноги. Боец опубликовал видео, на котором он совершил первые самостоятельные шаги после операции и реабилитации.



«Я иду сам! Большой день, детка! Спасибо вам за вашу любовь и поддержку. Вы все меня очень вдохновляете», — написал в своём «инстаграме» Крис Вайдман.

Напомним, ранним утром, 25 апреля, по московскому времени Крис Уайдман выступил на турнире UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США). Боец встретился с Юрайей Холлом. На старте встречи Крис пробил лоу-кик и сломал ногу о ногу соперника. Уайдман покинул октагон на носилках.



Крис проводил первый поединок после победы над Омари Ахмедовым. В результате травмы ему зачли поражение техническим нокаутом. Холл же стал первым бойцом в истории UFC, которому удалось завоевать победу, не выбросив ни единого удара.