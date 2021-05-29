Умар Нурмагомедов: Стерлинг никак не сможет избежать реванша с Яном

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от потенциального реванша между Петром Яном и Алдэмейном Стерлингом.



«Считаю ли я Стерлинга настоящим чемпионом? Фиктивным, да. А если мы говорим о том, заслужил ли он этот пояс, забрал его, то нет. Он не заслужил и не забрал этот пояс. Пётр Ян допустил ошибку.

Откуда взялась фотография со Стерлингом, которую он выложил? Я получил травму ещё до их боя и проходил медицинский осмотр, диагностику. И я его встретил возле раздевалки. Подшучивал над ним. В интернете и когда ты рядом с человеком, это абсолютно разные личности. Алджамейн позитивный парень. У меня нет такого отношения, что Стерлинг плохой, а Ян молодец или наоборот. Это потенциальные соперники. Если за чемпионский пояс придётся бодаться, я с любым готов буду драться. И поэтому, особого отношения ни к одному из них нету. В этом бою я болел за Петра, потому что Хабиб завершил свою карьеру и в России не осталось чемпионских поясов. Я думал, этот пояс хотя бы задержится. Но в дальнейшем надеюсь, что и в дивизионе 61 килограмма, и в 70 килограмма, 77 у нас, надеюсь, будут пояса.

Кто победит в реванше Петра и Стерлинга? В любом случае, побеждает тот, кто тренируется больше. И у Петра, если пашет больше, и у Стерлинга есть шанс. Если боец спит в зале, у него больше шансов на успех. Что касается первого боя, то Пётр удивил меня, ни разу не дал себя повалить.



Стилистически следующий бой заберёт Пётр. Если тот или другой чисто стилистически ничего нового не приобретёт, Ян победит. Я думал, он и первый бой заберёт.



Избежать этого реванша Стерлинг никак не сможет. Я думаю, боссы UFC не дадут ему какой-то другой бой выбрать. Он просто подкалывает Яна, злит. Пётр очень хорошо укомплектован технически. Но в бою всё что угодно может быть.



Насчёт нашего потенциального боя с Петром говорить рано. Сразу начнут хейтить. Он с России, я с России. Придёт время, поговорим об этом. Я только дебютировал, а тут какие-то громкие слова говорить. Говорил ли я, что порву Яна? Нет, просто я с тренером в зале разговаривал, английский у меня не настолько хорош, чтобы прямо точно всё излагать. И вообще, я не думал, что это видео в интернете в итоге окажется. Я собираюсь пройти весь этот дивизион – через огонь, воду и медные трубы, и настроен серьёзно», — передаёт слова Умара Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.