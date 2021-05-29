Менеджер Махачева: Ислам для Макгрегора, на самом деле, кошмар!

Менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов оценил возможность организации боя между своим подопечным и бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Я очень сильно сомневаюсь, что Конор примет этот бой. Даже если UFC захочет его организовать. Потому что Макгрегор на той стадии, когда он уже именитый и старый боец. Можно его так назвать, без каких-либо титульных амбиций. Он себе подбирает бои, ищет для себя более выгодные и удобные позиции в плане соперников, в плане оппонентов. Ислам для него, на самом деле, кошмар в стилистическом плане. Было бы интересно посмотреть на это противостояние, но он просто не примет этот бой», — передаёт слова Ризвана Магомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.