Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Махачева: Ислам для Макгрегора, на самом деле, кошмар!

Менеджер Махачева: Ислам для Макгрегора, на самом деле, кошмар!
Игорь Брагин
Комментарии

Менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов оценил возможность организации боя между своим подопечным и бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Я очень сильно сомневаюсь, что Конор примет этот бой. Даже если UFC захочет его организовать. Потому что Макгрегор на той стадии, когда он уже именитый и старый боец. Можно его так назвать, без каких-либо титульных амбиций. Он себе подбирает бои, ищет для себя более выгодные и удобные позиции в плане соперников, в плане оппонентов. Ислам для него, на самом деле, кошмар в стилистическом плане. Было бы интересно посмотреть на это противостояние, но он просто не примет этот бой», — передаёт слова Ризвана Магомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021