Менеджер Махачева: Ислам для Макгрегора, на самом деле, кошмар!
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Менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов оценил возможность организации боя между своим подопечным и бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Я очень сильно сомневаюсь, что Конор примет этот бой. Даже если UFC захочет его организовать. Потому что Макгрегор на той стадии, когда он уже именитый и старый боец. Можно его так назвать, без каких-либо титульных амбиций. Он себе подбирает бои, ищет для себя более выгодные и удобные позиции в плане соперников, в плане оппонентов. Ислам для него, на самом деле, кошмар в стилистическом плане. Было бы интересно посмотреть на это противостояние, но он просто не примет этот бой», — передаёт слова Ризвана Магомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
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