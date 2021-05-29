Нурмагомедов: лучше вам не ждать моего возвращения

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил возможность своего возвращения в смешанные единоборства.



«Эти вопросы будут задаваться всегда. Даже через десять лет. Мне будут говорить, что были те, кто дрался в UFC и в 42 года. Так что этот вопрос всегда будет актуальным. Но лучше вам не ждать моего возвращения, ждать придётся долго. Поединок по грэпплингу? Вообще неинтересно. Зачем мне туда выходить? Самоутвердиться? Ради денег? Привлечь внимание к лиге Eagle? Можно было бы, но мне неинтересно», — передаёт слова Хабиба Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.



В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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