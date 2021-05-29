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Хабиб Нурмагомедов: не вижу оскорблений в словах Кадырова

Хабиб Нурмагомедов: не вижу оскорблений в словах Кадырова
Игорь Брагин
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал конфликт с Рамзаном Кадыровым.

«Что значит вопрос с Кадыровым решился в кулуарах? Я просто не считал, что на это всё нужно реагировать или ещё чего-то. Я просто пропустил это всё. У меня в жизни тоже были разные высказывания. И хорошие, и плохие. Мне как-то неинтересно что-то комментировать, говорить. У каждого человека есть своё мнение, так что пускай оно будет. Я не смотрел прямой эфир Рамзана Кадырова, я просто прочёл, что вы пишете. Что я чувствовал? Ничего. Весь мир меня обсуждает. Я не вижу оскорблений в выражении „проект UFC“.

Слова Кадырова о Яквинте, что я дрался с риелтором? Факт его работы риелтором был известен, об этом писали все, кто хотел занизить мои заслуги. Вы тоже об этом писали. Но на момент боя со мной у Эла было пять побед кряду, этого никто не учёл», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

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