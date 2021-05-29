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Владимир Дайнеко нокаутировал Леонида Тимошенко и стал претендентом на титул EAGLE FC

Владимир Дайнеко нокаутировал Леонида Тимошенко и стал претендентом на титул EAGLE FC
Александр Кожевников
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Российский тяжеловес Владимир Дайнеко победил украинца Леонида Тимошенко в главном бою турнира EFC 36 в Казани.

Поединок завершился уже в первом раунде, в котором Дайнеко нокаутировал своего соперника. Благодаря этой победе Владимир Дайнеко стал претендентом на чемпионский титул EAGLE FC в тяжёлом весе.

В соглавном поединке турнира российский боец Сайгид Изагахмаев победил бразильца Пауло Сезара удушающим приемом в третьем раунде.

Также в рамках основного карда турнира Расл Маммаев победил Шамидхана Магомедова единогласным решением судей.

Всего на турнире в Казани прошло 14 поединков.

EAGLE FC — российский промоушен, принадлежащий бывшему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову.

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