Владимир Дайнеко нокаутировал Леонида Тимошенко и стал претендентом на титул EAGLE FC
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Российский тяжеловес Владимир Дайнеко победил украинца Леонида Тимошенко в главном бою турнира EFC 36 в Казани.
Поединок завершился уже в первом раунде, в котором Дайнеко нокаутировал своего соперника. Благодаря этой победе Владимир Дайнеко стал претендентом на чемпионский титул EAGLE FC в тяжёлом весе.
В соглавном поединке турнира российский боец Сайгид Изагахмаев победил бразильца Пауло Сезара удушающим приемом в третьем раунде.
Также в рамках основного карда турнира Расл Маммаев победил Шамидхана Магомедова единогласным решением судей.
Всего на турнире в Казани прошло 14 поединков.
EAGLE FC — российский промоушен, принадлежащий бывшему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову.
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