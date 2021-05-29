Владимир Дайнеко нокаутировал Леонида Тимошенко и стал претендентом на титул EAGLE FC

Российский тяжеловес Владимир Дайнеко победил украинца Леонида Тимошенко в главном бою турнира EFC 36 в Казани.



Поединок завершился уже в первом раунде, в котором Дайнеко нокаутировал своего соперника. Благодаря этой победе Владимир Дайнеко стал претендентом на чемпионский титул EAGLE FC в тяжёлом весе.



В соглавном поединке турнира российский боец Сайгид Изагахмаев победил бразильца Пауло Сезара удушающим приемом в третьем раунде.



Также в рамках основного карда турнира Расл Маммаев победил Шамидхана Магомедова единогласным решением судей.



Всего на турнире в Казани прошло 14 поединков.



EAGLE FC — российский промоушен, принадлежащий бывшему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову.