Хабиб Нурмагомедов: мой вес? У борцов и женщин спрашивать о весе и возрасте неприлично

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о своём нынешнем весе.
«Какой мой вес сейчас? А вам зачем? У вас сейчас какой вес? Вы знаете, у борцов и женщин спрашивать о весе и возрасте неприлично. Борцов нельзя спрашивать о возрасте, потому что не всегда соответствует. И вес тоже нельзя спрашивать. Это немного неприлично», — передаёт слова Хабиба Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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