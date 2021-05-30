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Попов победил Шомуродова в первом раунде ММА-Серия 33

Попов победил Шомуродова в первом раунде ММА-Серия 33
Кирилл Горбачинский
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Международный турнир ММА-Серия 33 прошёл в Москве на сцене концертного зала «Барвиха Luxury Village».

В главном поединке Олег Попов победил Файоза Шомуродова болевым приёмом в первом раунде и завоевал титул MMA Series Winner.

Результаты:

Гриша Мелконян победил Жанжигита Абдихалилова единогласным решением судей;
Евгений Поскотин победил Василия Бабинцева ТКО в 1-м раунде (1:14);
Вадим Недоступ победил Александра Швабского единогласным решением судей;
Виктория Склярова победила Диану Воробьеву удушающим приёмом во 2-м раунде (1:43);
Шамиль Абдулхаликов победил Дениса Кириллова в 1-м раунде ТКО (отказ угла);
Максим Колосов победил Дмитрия Хвалченко КО в 1-м тайме (4:58);
Алексей Шуркевич победил Ислама Камолдинова ТКО в 1-м раунде (0:54);
Мария Артюхина победила Гулназик Оморову ТКО в 3-м раунде (4:11);
Заур Гаджибабаев победил Узака Садырбека ТКО в 1-м раунде (отказ угла в перерыве);
Залимхан Юсупов победил Сергея Бобрышева единогласным решением судей;
Александр Подмарев победил Руслана Меджидова единогласным решением судей.

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