Попов победил Шомуродова в первом раунде ММА-Серия 33

Международный турнир ММА-Серия 33 прошёл в Москве на сцене концертного зала «Барвиха Luxury Village».

В главном поединке Олег Попов победил Файоза Шомуродова болевым приёмом в первом раунде и завоевал титул MMA Series Winner.

Результаты:

Гриша Мелконян победил Жанжигита Абдихалилова единогласным решением судей;

Евгений Поскотин победил Василия Бабинцева ТКО в 1-м раунде (1:14);

Вадим Недоступ победил Александра Швабского единогласным решением судей;

Виктория Склярова победила Диану Воробьеву удушающим приёмом во 2-м раунде (1:43);

Шамиль Абдулхаликов победил Дениса Кириллова в 1-м раунде ТКО (отказ угла);

Максим Колосов победил Дмитрия Хвалченко КО в 1-м тайме (4:58);

Алексей Шуркевич победил Ислама Камолдинова ТКО в 1-м раунде (0:54);

Мария Артюхина победила Гулназик Оморову ТКО в 3-м раунде (4:11);

Заур Гаджибабаев победил Узака Садырбека ТКО в 1-м раунде (отказ угла в перерыве);

Залимхан Юсупов победил Сергея Бобрышева единогласным решением судей;

Александр Подмарев победил Руслана Меджидова единогласным решением судей.