Дэнэйр нокаутировал Убаали, отобрав чемпионский титул WBC

В Калифорнии (США) прошел вечер бокса. В главном событии финалист Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) филиппинец Нонито Донэйр встретился с обладателем пояса WBC в легчайшем весе французом Нордином Убаали.

38-летний Донэйр в третьем раунде дважды отправил соперника в нокдаун, последний из которых состоялся в момент удара в гонг об окончании раунда. Убаали в этот момент находился на грани остановки боя рефери, но поединок все-таки продолжился. Однако уже в следующем раунде Нордин вновь оказался в нокдауне и поединок был остановлен.

Донэйр стал новым чемпионом WBC. С ноября 2019 года не выходил на ринг.

Ранее в Лас-Вегасе состоялся поединок лёгкого веса между Девином Хэйни и Хорхе Линаресом за пояс WBC. Хэйни довёл бой до победы решением судей со счетом 116-112, 116-112 и 115-113 и сумел защитить титул.