Хабиб: Махачев сможет победить Оливейру. Но пока Ислам поднимется, будет новый чемпион

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о действующем обладателе пояса Чарльзе Оливейре.

«Думаю, Оливейра очень достойный чемпион. У Чарльза восемь побед подряд, из них он семь закончил досрочно. Только с Фергюсоном он дрался до конца. Я думаю, что он – достойный чемпион. Столько финишей, столько рекордов в лиге установил. Да и было бы чуть-чуть обидно, если бы Чендлер выиграл. Два боя всего провёл в лиге, и уже чемпион. Это было бы неправильно. А Оливейра очень сильно прогрессировал. Я очень рад за него. Когда человек достигает успеха в любой сфере, это нужно уважать. Считаю, что он достойный чемпион.



Ислам Махачев сможет победить его? Я, конечно, скажу да. Вы же знаете мой ответ. Но, думаю, пока Ислам поднимется, он уже не будет чемпионом. Я хочу, чтобы он правильно меня понял. Я его уважаю, но считаю, что пока Ислам поднимется, в течение года там будет новый чемпион. В моих глазах это Дастин Порье», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.