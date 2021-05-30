Менеджер Ислама Махачева объяснил, почему бойцу не давали соперников из топ-5

Менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов объяснил, почему его клиенту не давали провести бой с соперниками из топ-5 дивизиона.
«Тут банальная проблема с самими соперниками. Если мы посмотрим на список бойцов из топ-10 лёгкого дивизиона, то можем заметить, что там много именитых и опытных бойцов. Но они все возрастные. Например, Рафаэль дос Аньос. Такие бойцы, как Пол Фелдер, который тогда ещё был активным. Им это было просто не выгодно. У этих бойцов отсутствуют титульные амбиции, у них другие задачи. Они ищут выгодные для себя бои, чтобы заработать денег. Им не выгодно драться с Исламом Махачевым. Это всем понятно. С такой проблемой нам пришлось столкнуться. Все молодые бойцы уже были расставлены по парам. Отказался у нас Рафаэль дос Аньос, отказался Дэн Хукер и Пол Фелдер. Но нам тогда уже сказали, что он завершает карьеру. Ну и никого свободного не осталось.
И дело тут не в том, хочет ли UFC ещё одного чемпиона из России. Нет тут политической подоплёки. Раньше как было? Вот Хабиб – чемпион лиги, они с Исламом с детства тренировались вместе. Все знают, что бой между ними невозможен. Есть такая ситуация? Есть. Вот я поставил себя на место Даны Уайта и Шона Шэлби. В ситуации, когда пояс у Хабиба, я начинаю ставить Махачева со всеми претендентами. Он их бьёт, и в конечном итоге не подерётся за титул. А кто тогда будет драться, если всех побили? Вот такая проблема тогда была. Поэтому его багрили, жаргонным словом скажем», — передаёт слова Магомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
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