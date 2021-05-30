В Москве боец MMA жестоко избил прохожего с самокатом, не уступившего ему дорогу
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Боец смешанных единоборств Гарун Дибиров был задержан полицией после нападения на прохожего в Москве, сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, Дибиров жестоко избил парня с самокатом за то, что тот не уступил ему дорогу. Сообщается, что сейчас пострадавший находится в реанимации. У него было диагностировано сотрясение головного мозга и перелом черепа. На данный момент полиция проводит проверку по инциденту.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Дибиров — призёр чемпионата России по кунг-фу саньда 2013 года. Он также является победителем чемпионата Москвы по грепплингу и ММА-турнира LEGION FIGHT 40. Помимо выступлений в ММА, Дибиров также является тренером по самообороне.
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