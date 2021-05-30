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Появилось видео нападения бойца MMA на прохожего с самокатом в Москве

Появилось видео нападения бойца MMA на прохожего с самокатом в Москве
Арина Ершова
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В телеграм-канале «112» было опубликовано видео нападения бойца смешанных единоборств Гаруна Дибирова на прохожего с самокатом в Москве.

Напомним, 28 мая Дибиров жестоко избил парня с самокатом за то, что тот не уступил ему дорогу. Сообщалось, что сейчас пострадавший находится в реанимации. У него было диагностировано сотрясение головного мозга и перелом черепа. На данный момент полиция проводит проверку по произошедшему — решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Дибиров — призёр чемпионата России по кунг-фу саньда 2013 года. Он также является победителем чемпионата Москвы по грепплингу и ММА-турнира LEGION FIGHT 40. Помимо выступлений в ММА, Дибиров также является тренером по самообороне.

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