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Кадыров пообещал покинуть пост главы Чечни, если его сын проиграет бой блогеру

Кадыров пообещал покинуть пост главы Чечни, если его сын проиграет бой блогеру
Арина Ершова
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал оставить свой пост, если оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов победит в бою его 13-летнего сына Адама. Абдурахманов неоднократно критически высказывался в адрес главы Чечни и его семьи.

«Один блогер недоволен им. Он говорит, что ты мешок, Адам. Ты не побоялся бы с ним подраться? Брось ему вызов! Если он тебя побьёт, я уйду с должности главы республики. Если тебя один на один побьёт тот, кто называет тебя мешком, я напишу заявление и уйду с должности. Это его мечта и мы её исполним. У него есть шанс совершить революцию. Он же говорит, что Кадыров продался, что из моих детей никогда не получатся спортсмены и так далее. Говорит, из меня тоже не получится спортсмен. Я и не хочу им становиться. Зато у меня есть сотни тысяч спортсменов и блогеров много», — сказал Кадыров во время прямого эфира в «Инстаграме».

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