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Блогер Абдурахманов резко ответил Кадырову, предложившему ему бой со своим сыном

Блогер Абдурахманов резко ответил Кадырову, предложившему ему бой со своим сыном
Арина Ершова
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Оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов ответил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, который предложил ему бой со своим 13-летним сыном Адамом. В случае победы блогера Кадыров пообещал оставить свой пост. Абдурахманов неоднократно критически высказывался в адрес главы Чечни и его семьи.

«Прежде чем вызывать меня на какое-либо спортивное состязание, тебе и твоему семейству нужно сначала сразиться со своим лишним весом. Одержать победу над ним, привести себя в спортивную форму, чтоб хотя бы выглядеть на моём фоне спортсменами. Единственное состязание, в котором вы можете меня победить — это поедание котлет. Тут у меня шансов нет. Но ни в одном спортивном состязании вы не устоите», — ответил Абдурахманов на своём YouTube-канале.

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