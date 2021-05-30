Майкл Биспинг: прежнего Конора Макгрегора уже не существует

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился мнением об ирландце Коноре Макгрегоре.

«Прежний Конор Макгрегор это как прежний я. Его больше не существует. Я хороший парень, но раньше я был просто кошмаром. С Конором Макгрегором то же самое. Этот парень нарасхват. Он катается на яхтах за 100 миллионов долларов, у него часы за миллион долларов. Его возят на „Роллс-Ройсах“.



Эвандер Холифилд говорил: „Трудно выйти на улицу и бегать в 6 утра, когда ты спишь в шелковых простынях“. Бойцы голодны и хотят всё изменить. Может быть, мы сделаны из одного теста. Нам нравится драться, и это наша единственная надежда. Мечта — заработать немного денег и изменить свою жизнь. Он сделал это с размахом и никогда не останется без денег.



Это не оскорбление, это просто реальность. Это не значит, что он не может выйти в октагон, отлично выступить и победить, потому что он может. Но это будет тяжёлый бой», — приводит слова Биспинга talkSPORT.