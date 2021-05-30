Хэйни вызвал на бой Теофимо Лопеса
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Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Дэвин Хэйни вызвал на поединок абсолютного чемпиона мира в этом дивизионе Теофимо Лопеса.
«Если Лопес будет следующим, что же, давайте сделаем это. Теофимо, давай сразимся за все пояса. Определим по-настоящему абсолютного чемпиона мира. Лопес может говорить всё, что угодно, но мы должны разделить ринг. Я могу говорить, что сделаю с ним всё, что хочу. То же самое он может говорить и обо мне. Но пока мы не выйдем в ринг, это бессмысленно», — приводит слова американца DAZN.
Напомним, ранним утром 30 мая по московскому времени Дэвин Хэйни победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира Хорхе Линареса и защитил пояс временного чемпиона по версии WBC.
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