Сталлоне дал прогноз на бой Макгрегора с Порье

Известный актёр Сильвестр Сталлоне поделился мыслями о предстоящем поединке экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье.
«Мой прогноз на бой Макгрегора с Порье? Это сложный вопрос, сложный. Здесь реально хоть бросай монетку. Суть в том, кто ударит первым. С одной стороны, у нас есть действительно голодный парень, а с другой парень, который заработал очень много денег, но в какой-то степени также сохраняющий голод. В общем-то, мы видим бойцов, оба из которых немного колеблются в психологическом плане, но у Порье есть преимущество», — приводит слова известного актёра TMZ.
Напомним, третья встреча Конора и Порье состоится 10 июля и возглавит турнир UFC 264. В первом бою, в 2014 году, Конор нокаутировал Дастина, в январе 2021 года уже луизианец нокаутировал Макгрегора.
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