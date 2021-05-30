Хирн: бой Джошуа с Фьюри сорвали специально

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который ведёт, в том числе, дела чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, убеждён, что поединок его клиента с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри сорвали специально.

«Думаю, этот поединок сорвали специально. Джошуа чувствовал, что Фьюри не хочет с ним драться. В целом, я не особо доверял стороне Фьюри, компании Top Rank и так далее. Некоторые люди не хотели допускать этого поединка. Они хотели сохранить некий контроль. Что, они говорят, что бой Тайсона и Джошуа может пройти в декабре? Посмотрим», — приводит слова Хирна DAZN.

Напомним, после того как поединок Джошуа и Фьюри сорвался, наиболее вероятным соперником Энтони называют Александра Усика.