Хабиб планирует открыть свой зал в Казани

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил партнёров за помощь в организации турнира Eagle FC 36 в Казани, а также рассказал, что планирует открыть в столице Татарстана свой зал.

«В рамках поездки я также посетил город Альметьевск, в котором я встретился и пообщался с молодыми спортсменами и осмотрел спорткомплексы этого города. Поверьте мне, мы ещё не раз вернёмся в Татарстан с турнирами, а также я планирую открыть свой зал в Казани. До скорой встречи, друзья», — написал Нурмагомедов на своей странице.

Соответствующий пост доступен на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, что в главном бою вечера на турнире в Казани Владимир Дайнеко нокаутировал Леонида Тимошенко.