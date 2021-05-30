Хабиб планирует открыть свой зал в Казани
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил партнёров за помощь в организации турнира Eagle FC 36 в Казани, а также рассказал, что планирует открыть в столице Татарстана свой зал.
«В рамках поездки я также посетил город Альметьевск, в котором я встретился и пообщался с молодыми спортсменами и осмотрел спорткомплексы этого города. Поверьте мне, мы ещё не раз вернёмся в Татарстан с турнирами, а также я планирую открыть свой зал в Казани. До скорой встречи, друзья», — написал Нурмагомедов на своей странице.
Соответствующий пост доступен на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, что в главном бою вечера на турнире в Казани Владимир Дайнеко нокаутировал Леонида Тимошенко.
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