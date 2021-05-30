Гиллеспи не исключил, что встретится с Махачевым
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Боец UFC Грегор Гиллеспи, который в последних 8 поединках в лиге победил 7 раз, не исключил, что в будущем встретится с Исламом Махачевым.
«Бой с Махачевым? Кто знает? Он принял поединок с Тиаго Мойзесом, так что для меня он точно не будет следующим соперником. Но Ислам тот парень, который стоит в рейтингах ниже, чем должен быть. Возможно, всё сложится так, что мы когда-то подерёмся с ним за пояс. Кто знает? Я собираюсь принять поединок, который будет иметь для меня наибольший смысл и будет двигать в верном направлении. Мне нужен кто-то, кто стоит выше меня в рейтинге», — приводит слова Гиллеспи BJ Penn.
Грегор Гиллеспи на данный момент занимает девятое место в рейтинге лёгкого веса, Гиллеспи — десятый.
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