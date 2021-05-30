Миочич: знаю, как побить Нганну. Верну то, что принадлежит мне

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич подтвердил, что хочет провести третий поединок с чемпионом лиги Фрэнсисом Нганну. По словам американца хорватского происхождения, он знает, как справиться с камерунцем.

«Я знаю, как победить Нганну. Уверен в этом на 100%. Когда я проиграл, то была ночь Фрэнсиса. Я не хочу принижать его заслуг, но ему повезло, что он поймал меня ударом, который я не видел. Как бы то ни было, что есть, то есть. Поздравляю Нганну. Он выиграл титул, но я вернусь и заберу то, что принадлежит мне. Знаю, что я сделал неправильно. Вернусь сильнее и буду готов лучше, чтобы вернуть пояс», — приводит слова Миочича MMA Fighting.

Напомним, Миочич проиграл Нганну нокаутом во втором раунде в марте 2021 года. В первой схватке этих бойцов победа была за Стипе.