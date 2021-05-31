А. Емельяненко отреагировал на намёк Ломаченко об интересе к UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал пост украинского боксёра Василия Ломаченко в «Инстаграме», в котором тот намекнул об интересе к UFC.
«Мне бы было интересно увидеть Ломаченко в ММА. Он великолепный боксёр, и это будет отличной базой для него.
Не знаю, получится у него стать чемпионом или нет, но, уверен, его бои привлекали бы огромное количество зрителей. Современным смешанным единоборствам сильно не хватает ярких ударников», — приводит слова Емельяненко «Всёпроспорт».
33-летний Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, проиграв Теофимо Лопесу единогласным решением судей. В июне украинец сразится с японцем Масаёси Накатани. Всего на счету Василия 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и два поражения.
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