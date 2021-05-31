Макгрегор пожертвовал $ 1 млн в организацию помощи ветеранам и их семьям

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пожертвовал $ 1 млн в организацию The Tunnel to Towers Foundation, помогающую ветеранам, семьям героев с Золотой Звездой и семьям представителей служб быстрого реагирования, которые погибли, исполняя свой долг.

В конце апреля стало известно, что Макгрегор пожертвовал $ 500 тыс. в организацию для детей Boys & Girls Club of Acadiana, которая находится в родном городе американского бойца MMA Дастина Порье в штате Луизиана.

«Эта инвестиция меняет правила игры! Спасибо, Конор, за то, что помог обеспечить нашим детям всё необходимое для роста и процветания этим летом», — отмечали представители организации.

Напомним, третья встреча Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдёт 10 июля 2021 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Схватка возглавит шоу UFC 264. Прежде бойцы бились дважды. В 2014 году Порье проиграл Макгрегору досрочно уже в первом раунде. Второй бой случился в январе нынешнего года. Дастин заставил капитулировать Макгрегора во второй пятиминутке.