Легендарный судья UFC Джон Маккарти получил множественные травмы

Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти, который впервые отсудил поединок промоушена на турнире UFC 2 в 1994 году, получил множественные травмы. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Твиттер».
«Итак, шесть сломанных рёбер и одно проколотое лёгкое. Так я понял, что стоит намного больше уважать лесорубов!» — написал Джон Маккарти.
По словам Маккарти, на него упало дерево.
Фото: https://twitter.com/johnmccarthymma
В настоящее время 58-летний Джон Маккарти комментирует состязания MMA-промоушена Bellator. Американский специалист трижды признавался судьёй года по версии World MMA Awards: в 2015, 2016 и 2017 годах. Также он сыграл эпизодическую роль в одной из серий популярного американского телесериала «Друзья». Джону досталась роль рефери.
- 31 мая 2021
-
10:37
-
10:06
-
09:33
-
08:40
-
08:29
-
08:04
-
00:55
- 30 мая 2021
-
23:49
-
22:21
-
21:59
-
20:35
-
19:29
-
18:56
-
17:39
-
16:41
-
15:37
-
14:31
-
13:40
-
12:13
-
11:17
-
10:33
-
09:34
-
07:44
-
07:37
-
05:44
-
00:19
- 29 мая 2021
-
23:49
-
23:26
-
23:16
-
22:46
-
22:27
-
22:23
-
21:30
-
20:24
-
19:34