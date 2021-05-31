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Легендарный судья UFC Джон Маккарти получил множественные травмы

Легендарный судья UFC Джон Маккарти получил множественные травмы
Александр Насонов
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Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти, который впервые отсудил поединок промоушена на турнире UFC 2 в 1994 году, получил множественные травмы. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Твиттер».

«Итак, шесть сломанных рёбер и одно проколотое лёгкое. Так я понял, что стоит намного больше уважать лесорубов!» — написал Джон Маккарти.

По словам Маккарти, на него упало дерево.

Фото: https://twitter.com/johnmccarthymma

В настоящее время 58-летний Джон Маккарти комментирует состязания MMA-промоушена Bellator. Американский специалист трижды признавался судьёй года по версии World MMA Awards: в 2015, 2016 и 2017 годах. Также он сыграл эпизодическую роль в одной из серий популярного американского телесериала «Друзья». Джону досталась роль рефери.

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