Хирн: бой с Усиком будет сложным и опасным для Джошуа

Эдди Хирн, промоутер обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа, рассказал об отношении британца к поединку с Александром Усиком.



«Джошуа считает, что поединок с Усиком — это хороший бой. Он не выглядит суперсенсацией в тяжёлом весе, но, вероятно, он сможет прибавить, как только привыкнет к этому весу и работе в этом дивизионе. Это будет сложный и опасный поединок для Джошуа. Думаю, Энтони будет беспощадным в этом поединке, он любит учиться и сражаться с хорошими боксёрами. Джошуа не станет смеяться над боксом Усика, он планирует выйти и победить его. Думаю, в этом и состоит план Джошуа», — сказал Эдди Хирн в интервью ESNEWS.



Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

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