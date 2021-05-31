Блогер Логан Пол заявил, что завершит карьеру, если победит Мейвезера

Боксёр и видеоблогер Логан Пол заявил, что закончит спортивную карьеру, если ему удастся победить бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера. Бой Мейвезер — Пол состоится в ночь с 6 на 7 июня мск.

«Я собираюсь нокаутировать его и стать величайшим боксёром на планете. А затем завершу карьеру и не дам Флойду реванша.

Он не понимает, с кем выходит на ринг. Он думает, что я просто ютубер. Он действительно думает, что я фальшивый боец. Но ему будет плохо, так как он недооценивает меня», — приводит слова Пола BoxingScene.

Ранее сообщалось, что в соответствии с условиями Мейвезер на взвешивании должен уложиться в 160 фунтов (72,5 кг), а Пол — в 190 фунтов (86,2 кг).

44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей.