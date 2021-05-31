Пессоа получил бонус 50 тысяч долларов за выступление на ACA 123

Бразильский боец ACA Рене Пессоа получил бонус за «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов за досрочную победу над россиянином Алексеем Ефремовым на турнире ACA 123 в Москве. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.



За минуту до окончания третьего раунда бразильский джитсер, перетерпев много жёстких ударов, использовал свой шанс и одиночным правым выключил наглухо Ефремова, совершив невероятный лаки панч.

Результаты боёв ACA 123



Георгий Кичигин — Элиас Сильверио — победа Кичигина раздельным решением судей;

Александр Матмуратов — Алексей Полпудников — победа Матмуратова раздельным решением судей;

Артур Астахов — Илья Щеглов — Астахов победил нокаутом во втором раунде;

Арен Акопян — Руан Перейра де Лима — победа Акопяна удушающим приёмом в первом раунде;

Павел Витрук — Дилено Лопес — победа Витрука единогласным решением судей;

Рене Пессоа — Алексей Ефремов — победа Пессоа нокаутом в третьем раунде;

Родриго Прайа — Игорь Жирков — победа Прайи раздельным решением судей;

Леонардо Лимбергер — Александр Педусон — победа Лимбергера удушающим приёмом в третьем раунде;

Михаил Долгов — Клебер Соуза — победа Долгова единогласным решением судей;

Жоробек Тешебаев — Михаил Балакирев — победа Тешебаева единогласным решением судей.