Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пессоа получил бонус 50 тысяч долларов за выступление на ACA 123

Пессоа получил бонус 50 тысяч долларов за выступление на ACA 123
Александр Кожевников
Комментарии

Бразильский боец ACA Рене Пессоа получил бонус за «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов за досрочную победу над россиянином Алексеем Ефремовым на турнире ACA 123 в Москве. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

За минуту до окончания третьего раунда бразильский джитсер, перетерпев много жёстких ударов, использовал свой шанс и одиночным правым выключил наглухо Ефремова, совершив невероятный лаки панч.

Россиянин планомерно разбивал бразильца. Но упал от незаметного тычка в бороду. Видео Россиянин планомерно разбивал бразильца. Но упал от незаметного тычка в бороду. Видео

Результаты боёв ACA 123

Георгий Кичигин — Элиас Сильверио — победа Кичигина раздельным решением судей;
Александр Матмуратов — Алексей Полпудников — победа Матмуратова раздельным решением судей;
Артур Астахов — Илья Щеглов — Астахов победил нокаутом во втором раунде;
Арен Акопян — Руан Перейра де Лима — победа Акопяна удушающим приёмом в первом раунде;
Павел Витрук — Дилено Лопес — победа Витрука единогласным решением судей;
Рене Пессоа — Алексей Ефремов — победа Пессоа нокаутом в третьем раунде;
Родриго Прайа — Игорь Жирков — победа Прайи раздельным решением судей;
Леонардо Лимбергер — Александр Педусон — победа Лимбергера удушающим приёмом в третьем раунде;
Михаил Долгов — Клебер Соуза — победа Долгова единогласным решением судей;
Жоробек Тешебаев — Михаил Балакирев — победа Тешебаева единогласным решением судей.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021