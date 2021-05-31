Кард и промо турнира Bellator 260 с главным боем Амосов — Лима

В ночь с 11 на 12 июня мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 260. В его главном событии встретятся украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов и представитель Бразилии Дуглас Лима. В предварительном карде россиянка Марина Мохнаткина сразится с американкой Амандой Белл.

Ниже представлен кард турнира, а также промо к шоу Bellator 260.

Основной кард

Дуглас Лима — Ярослав Амосов

Пол Дейли — Джейсон Джексон

Демаркес Джексон — Марк Леммингер

Аарон Пико — Эйден Ли

Предварительный кард

Тайван Клэкстон — Джастин Гонсалес

Ник Ньюэлл — Бобби Кинг

Лукас Бреннан — Мэтт Скибицкий

Алекс Полицци — Густаво Трухильо

Аманда Белл — Марина Мохнаткина

Тейлор Джонсон — Лэнс Райт

Кайл Крачмер — Леван Чохели