Кард и промо турнира Bellator 260 с главным боем Амосов — Лима

В ночь с 11 на 12 июня мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 260. В его главном событии встретятся украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов и представитель Бразилии Дуглас Лима. В предварительном карде россиянка Марина Мохнаткина сразится с американкой Амандой Белл.
Ниже представлен кард турнира, а также промо к шоу Bellator 260.
Основной кард
Дуглас Лима — Ярослав Амосов
Пол Дейли — Джейсон Джексон
Демаркес Джексон — Марк Леммингер
Аарон Пико — Эйден Ли
Предварительный кард
Тайван Клэкстон — Джастин Гонсалес
Ник Ньюэлл — Бобби Кинг
Лукас Бреннан — Мэтт Скибицкий
Алекс Полицци — Густаво Трухильо
Аманда Белл — Марина Мохнаткина
Тейлор Джонсон — Лэнс Райт
Кайл Крачмер — Леван Чохели
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