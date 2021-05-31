UFC Вегас 28: полный кард турнира с главным боем Розенстрайк — Сакаи

В ночь с 5 на 6 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. В главном событии вечера сразятся Жаирзиньо Розенстрайк и Аугусто Сакаи, выступающие в тяжёлом весе. Предлагаем вашему вниманию промо боя Розенстрайк — Сакаи и полный кард турнира.

Основной кард

Тяжёлый вес: Жарзиньо Розенстрайк — Аугусто Сакаи

Тяжёлый вес: Уолт Харрис — Марчин Тыбура

Средний вес: Том Бриз — Антонио Арройо

Полусредний вес: Сантьяго Понзиниббио — Мигель Баеза

Средний вес: Роман Долидзе — Лауреано Старополи

Средний вес: Душко Тодорович — Грегори Родригес

Предварительный кард

Женский наилегчайший вес: Марина Мороз — Мэнон Фиоро

Тяжёлый вес: Таннер Босер — Илир Латифи

Полулёгкий вес: Юссеф Залал — Шон Вудсон

Лёгкий вес: Алан Патрик — Мейсон Джонс

Женский наилегчайший вес: Монтана Де Ла Роса — Ариана Липски

Лёгкий вес: Клаудио Пуэльес — Джордан Левитт