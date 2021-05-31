UFC Вегас 28: полный кард турнира с главным боем Розенстрайк — Сакаи

В ночь с 5 на 6 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. В главном событии вечера сразятся Жаирзиньо Розенстрайк и Аугусто Сакаи, выступающие в тяжёлом весе. Предлагаем вашему вниманию промо боя Розенстрайк — Сакаи и полный кард турнира.
Основной кард
Тяжёлый вес: Жарзиньо Розенстрайк — Аугусто Сакаи
Тяжёлый вес: Уолт Харрис — Марчин Тыбура
Средний вес: Том Бриз — Антонио Арройо
Полусредний вес: Сантьяго Понзиниббио — Мигель Баеза
Средний вес: Роман Долидзе — Лауреано Старополи
Средний вес: Душко Тодорович — Грегори Родригес
Предварительный кард
Женский наилегчайший вес: Марина Мороз — Мэнон Фиоро
Тяжёлый вес: Таннер Босер — Илир Латифи
Полулёгкий вес: Юссеф Залал — Шон Вудсон
Лёгкий вес: Алан Патрик — Мейсон Джонс
Женский наилегчайший вес: Монтана Де Ла Роса — Ариана Липски
Лёгкий вес: Клаудио Пуэльес — Джордан Левитт
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