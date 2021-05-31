Волков назвал слабые стороны Гана перед боем в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал о слабых сторонах француза Сириля Гана, с которым ему предстоит сразиться в ночь с 26 на 27 июня мск. По мнению Волкова, Ган — предсказуемый боец, который к тому же редко обостряет ситуацию.

«Сириль Ган неплохо двигается и «раздёргивает», у него есть определённый стиль работы, но он повторяется. Этот боец выполняет одни и те же элементы, которые хорошо предсказуемы. У него не такой большой запас ударов: всего несколько руками, несколько ногами. Он их комбинирует, как конструктор.

Он неплохо двигается, но редко обостряет ситуацию, боится встречного удара. Есть ощущение, что пропустить удар для него — проблемный психологический элемент. В бою со мной ему по-любому придётся пропустить», — цитируют россиянина «Известия».