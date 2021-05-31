Лопес: мы уничтожили Ломаченко, перебоксировали самого техничного боксёра в мире

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес высказался о победе над экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко в поединке, который состоялся в октябре 2020 года. Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.



«Мы никогда не отказывались от боёв, не выбирали поединки. Мы всегда выходили против тех, кого нам давали, мы выглядели отлично. Мы не отступали от Ломаченко, вызывали его на бой на протяжении двух лет, и в итоге организовали этот бой. И что произошло?



Победа единогласным решением. Мы уничтожили, перебоксировали самого техничного боксёра в мире. Ломаченко был новым Мохаммедом Али, его называли богом бокса, но как только Теофимо побил его, все хотят принизить его значение», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA.