Эмеев встретится с бразильцем Ворли Алвесом на турнире UFC Vegas 30

Российский боец UFC Рамазан Эмеев вернётся в октагон 26 июня 2021 года, сообщает пресс-служба UFC. Соперником российского спортсмена станет бразильский боец Ворли Алвес. Поединок пройдёт на турнире UFC Vegas 30.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» UFC Russia.

Эмеев в последний раз выходил в октагон в январе 2021 года, победив раздельным решением судей немца Давида Заваду. На счету россиянина пять побед и одно поражение в UFC.



30-летний Ворли Алвес в последнем своём поединке победил другого немца — Мунира Лаззеза, нокаутировав его в первом раунде. За карьеру он провёл 12 поединков в UFC, одержав восемь побед и потерпев четыре поражения.

В главном поединке турнира российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, встретится с французом Сирилем Ганом.