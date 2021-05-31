Эмеев встретится с бразильцем Ворли Алвесом на турнире UFC Vegas 30

Российский боец UFC Рамазан Эмеев вернётся в октагон 26 июня 2021 года, сообщает пресс-служба UFC. Соперником российского спортсмена станет бразильский боец Ворли Алвес. Поединок пройдёт на турнире UFC Vegas 30.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» UFC Russia.
Эмеев в последний раз выходил в октагон в январе 2021 года, победив раздельным решением судей немца Давида Заваду. На счету россиянина пять побед и одно поражение в UFC.
30-летний Ворли Алвес в последнем своём поединке победил другого немца — Мунира Лаззеза, нокаутировав его в первом раунде. За карьеру он провёл 12 поединков в UFC, одержав восемь побед и потерпев четыре поражения.
В главном поединке турнира российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, встретится с французом Сирилем Ганом.
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