Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко назвал двух потенциальных соперников из России.



«За исключением Маги Исмаилова нет таких людей, с которыми мне было бы интересно подраться в России. Вова Минеев пока тоже не входит в этот список. Ну зачем мне с ним драться, для чего? Я не вижу смысла, что это может мне дать? Достаточно мне, чтобы бой продлился больше одного раунда, уже начинают говорить, что я не тот, что я уже всё. Поэтому мне нужен сильный соперник. Из России я бы ещё с Толей Токовым подрался. К Толе нет чего-то личного, но мне не понравилась армия его болельщиков, которые до сих пор себя некрасиво ведут в комментариях, какие-то сказки рассказывают. Поэтому из России я с Толей бы подрался, потому что у меня есть поражение от него, и с Магой – ну и всё. Пока только так», — сказал Шлеменко в интервью на YouTube-канале Fight Nights Global.

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