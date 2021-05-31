Фонт посоветовал Гарбрандту спуститься в наилегчайший вес

Американский боец смешанных единоборств Роб Фонт, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, предложил Коди Гарбрандту спуститься в наилегчайший вес.

«Даже когда мы сошлись в клинче и я схватил его, я определённо чувствовал, что он меньше меня. Я однозначно думаю, что он должен перейти в наилегчайший вес. Мне кажется, что перед нашим боем он об этом думал. И ещё он говорил, что хочет попытаться заполучить пояс в этой категории. Думаю, мысленно он уже в наилегчайшем дивизионе, он это знает. Он должен просто решиться и перейти», — приводит слова Фонта Low Kick MMA.

На турнире UFC Вегас 27, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 23 мая, Фонт победил Гарбрандта единогласным решением судей.