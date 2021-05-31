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Уайлдер: теперь Фьюри некуда бежать, негде прятаться. Он должен пройти через меня

Уайлдер: теперь Фьюри некуда бежать, негде прятаться. Он должен пройти через меня
Арина Ершова
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер высказался о предстоящем поединке с Тайсоном Фьюри.

«Теперь, когда у нас есть точная дата и место проведения, куда мы собираемся отправиться, мои тренировки стали гораздо более интенсивными. Теперь это что-то значит. Теперь всё точно.

Бежать ему некуда, прятаться негде. Он должен пройти через меня. Я самый сильный панчер в истории тяжёлого веса и собираюсь продолжать в том же духе.

Я готов вернуть этот титул. По контракту мы обязаны были провести бой. Он дал своё слово. Он должен вести дела, и ты не можешь закрыть эту главу, не пройдя через Деонтея Уайлдера», — приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе. На счету Фьюри 30 побед и одна ничья в профессиональном боксе, у Уайлдера 42 победы, одно поражение и одна ничья.

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