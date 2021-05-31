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Хирн готов организовать объединительный поединок между Дэвином Хэйни и Теофимо Лопесом

Хирн готов организовать объединительный поединок между Дэвином Хэйни и Теофимо Лопесом
Арина Ершова
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Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBC в лёгком весе Дэвина Хэйни заявил, что готов организовать объединительный поединок между своим клиентом и чемпионом WBA, IBF и WBO Теофимо Лопесом.

«Думаю, Хэйни показал, что он элитный боец мирового уровня. Сможет ли он победить Теофимо, Джервонту и Райана Гарсию? Я верю в это, но давайте подождём и посмотрим. Теофимо очень настойчиво говорил о том, что он хочет бой с Хэйни после Камбососа, и мы тоже этого хотим. Так что давайте попробуем сделать так, чтобы это произошло.

Есть много способов провести этот бой. У нас есть деньги. Я верю, что мы сможем это сделать. Если это возможность для Девина, мы должны ею воспользоваться. Я не вижу причин, почему это не должно произойти», — приводит слова Хирна Boxingnews24.

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