«Готов боксировать с любым». Усик – о бое за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик возмущён действиями ведущих промоутеров мира, которые не дают ему возможности подраться за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе, пытаясь продвинуть идею объединительной схватки Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри.

«Я знаю, что я обязательный претендент, но остаюсь, как зритель, перед интернетом. Я знаю, что хотят сделать мега-бой. Все остальные, такие как я, и все остальные — пассажиры. Просто наблюдаем и ждём чего-то. Думаю, что нам просто всем, моей всей команде нужно боксировать и не ждать, что кто-то отбоксирует. Я не то, что вцепился в статус официального претендента. Не я же себя поставил на первое место в рейтинге WBO. Покажите мне кого-то другого, кто бы имел такую возможность, и он бы просто её отдал.

Скажу тебе, как гражданину Украины мне гораздо сложнее. Они там думают, что мы какая-то страна третьего мира. Они там между собой что-то крутят и всё остальное. Давайте боксировать, пусть покажут, что они сильнее.

Я здесь, готов боксировать с любым. Джошуа, Фьюри, Джойс. Дайте мне конкретику. Я стою на первом месте в рейтинге WBO. Дайте Джошуа звание супер-чемпиона, а мне дайте регулярный пояс. Такое же может быть? Я тоже хочу увидеть поединок Фьюри — Джошуа. Я реально хочу увидеть этот бой. Но давайте и другим ребятам дадим возможность. Чтобы не ждать и быть вечным претендентом. Мы делаем пояса известными, а не пояса – нас», — сказал Усик в интервью, размещённом на канале Usyk17 в YouTube.