Эдди Хирн рассказал, при каком условии Джошуа согласится подраться с Усиком

Эдди Хирн, промоутер действующего чемпиона мира по боксу по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, рассказал, при каком условии его подопечный освободит пояс WBO. Ранее сообщалось, что Джошуа, нацеленный на бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри, может отказаться от пояса WBO, чтобы не драться с обязательным претендентом по этой линии украинцем Александром Усиком.
По словам промоутера, Джошуа сразится с Усиком только в том случае, если его устроит гонорар.
«Мы либо заключим сделку, либо уйдём (от боя с Усиком за пояс WBO. — Прим. «Чемпионата»). Имею в виду, что мы не станем делать предложений по суммам или что-то в этом роде.
Кстати, я не виню WBO. Меня просто раздражает, что, похоже, Джошуа каждый раз указывают, с кем он должен драться. Но в этом и заключается проблема наличия трёх или четырёх поясов», — приводит слова Хирна Ring News 24.
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